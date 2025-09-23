Alejandro Tabilo conquistó el tercer título ATP de su carrera, tras vencer en la final de Chengdu, China, al italiano Lorenzo Musetti. Un triunfo que a sus 28 años lo tiene muy emocionado.

A pesar de nacer en Canadá y formarse en Norteamérica como tenista, fue su salto a Chile el que lo terminó de formar como un jugador de elite. Y así lo ha reconocido, pues en nuestro país es donde dejó la idea del retiro.

“Fue duro subir en los futuros, luché a morir y estuve cerca de retirarme porque llevaba estancado mucho tiempo. No veía la luz y tenía casi 20 años”, manifestó en una nota con Rodrigo Sepúlveda en “Te lo Cedo”, de Zapping Sports.

Señala que “ese fue el cambio, me vine a vivir a Chile y fue la última chance para probar algo nuevo. Estuve tanto en EE.UU. que no te dan el foco, eras uno más de los jugadores. Acá tuve un entrenador, un preparador físico y estaba todo hecho para mí”.

Tabilo cambió cuando llegó a Chile

El cambio en la alimentación

Tabilo tuvo problemas de sobrepeso en sus inicios y así lo reconoce, en un hecho que incluso le traía problemas físicos. “Fui más guatoncito de lo normal. Sentía dolores en la espalda y tenía que hacer un cambio”, señaló.

“Soy de un extremo a otro y no tengo término medio. Me puse estricto con la dieta, corría todos los días, al menos una hora. Me gusta correr, no tengo problema y me metía en eso”, explicó.

Luego cambió sus hábitos alimenticios. “Comía ensalada y proteína, bajé muy rápido y después me di cuenta que era rápido en la cancha. Llegué a Chile y empecé a entrenar media hora la musculatura, comer bien y subir de a poco las horas de tenis”, señaló.

Tabilo logró explotar y el año pasado logró ubicarse en el 19 del ranking mundial, su mejor posición hasta el momento. Espera retomar ese camino para situarse nuevamente entre los mejores del orbe.

