¿A qué hora juega Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en el US Open? Horario y dónde ver en vivo

El serbio y el español vuelven a cruzarse en una semifinal de Grand Slam.

Por Javiera López Godoy

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz
© Getty ImagesNovak Djokovic y Carlos Alcaraz

La cancha central del US Open se prepara para un duelo de alto voltaje.

Carlos Alcaraz (N°2) y Novak Djokovic (N°7) se miden este viernes por un boleto a la final del Grand Slam, en un choque que enfrenta presente, pasado y mucho futuro del tenis.

El camino de Alcaraz y Djokovic hasta la semifinal

El murciano llega después de dejar en el camino a Jiri Lehecka, Arthur Rinderknech y Luciano Darderi, demostrando solidez y confianza en cada paso.

Djokovic, en tanto, despachó a Taylor Fritz, Jan-Lennard Struff y Cameron Norrie, confirmando que todavía tiene cuerda para rato.

Alcaraz ya sabe lo que es levantar un trofeo en Nueva York: lo hizo en 2022. Djokovic, por su parte, suma cuatro US Open en su vitrina, el último conquistado en 2023. 

Eliminó a un Top 10, volvió a brillar tras cuatro años en el US Open y tendrá en un increíble salto en el ranking ATP

¿A qué hora juega Djokovic vs. Alcaraz en el US Open?

El partido entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se juega hoy viernes 5 de septiembre a las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

 La transmisión en vivo estará disponible por ESPN y vía streaming en Disney+ Premium.

