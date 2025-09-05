La cancha central del US Open se prepara para un duelo de alto voltaje.

Carlos Alcaraz (N°2) y Novak Djokovic (N°7) se miden este viernes por un boleto a la final del Grand Slam, en un choque que enfrenta presente, pasado y mucho futuro del tenis.

El camino de Alcaraz y Djokovic hasta la semifinal

El murciano llega después de dejar en el camino a Jiri Lehecka, Arthur Rinderknech y Luciano Darderi, demostrando solidez y confianza en cada paso.

Djokovic, en tanto, despachó a Taylor Fritz, Jan-Lennard Struff y Cameron Norrie, confirmando que todavía tiene cuerda para rato.

Alcaraz ya sabe lo que es levantar un trofeo en Nueva York: lo hizo en 2022. Djokovic, por su parte, suma cuatro US Open en su vitrina, el último conquistado en 2023.

¿A qué hora juega Djokovic vs. Alcaraz en el US Open?

El partido entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se juega hoy viernes 5 de septiembre a las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión en vivo estará disponible por ESPN y vía streaming en Disney+ Premium.