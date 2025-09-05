Jannik Sinner vuelve a estar en la semifinal del US Open, un escenario que ya conoce bien tras conquistar el título en 2024. El italiano, actual número uno del mundo, quiere repetir la historia en el Arthur Ashe.

Del otro lado aparece Felix Auger-Aliassime, la gran sorpresa del torneo. El canadiense, que llegó como 27° del ranking ATP y hoy es 13° en el ranking en vivo, dio un golpe sobre la mesa y se mete en una final de Grand Slam tras años de altibajos.

Sinner cumplió con lo esperado y llega como favorito, mientras que Aliassime revive lo que parecía un sueño lejano: volver a instancias decisivas tras su semifinal en 2021.

Será la quinta vez que se crucen en el circuito. Hasta ahora, el balance favorece al canadiense con tres victorias, aunque Sinner se quedó con el duelo más reciente en Cincinnati 2025.

¿A qué hora juega Sinner vs. Auger-Aliassime en el US Open?

El duelo entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime se disputará hoy, viernes 5 de septiembre, a las 19:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión en vivo estará disponible por ESPN y vía streaming en Disney+ Premium.

El ganador pasará a la final y enfrentará al ganador entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.