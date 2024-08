El Subsidio de la Luz es un beneficio clave que se lanzó este año en el Gobierno, ya que apunta directamente a ayudar a los beneficiarios que deberán enfrentar las fuertes alzas en cobros de suministro eléctrico.

Este beneficio tuvo su primera convocatoria en julio pasado y los resultados quedaron de anunciarse a fines de agosto, adelantándose un mes en lo planificado, ya que antes se estipulaba avisar a beneficiarios en septiembre.

Según informó Chile Atiende en su sitio oficial, ya hay fecha en que el sistema notificará a las personas que tendrán descuentos en sus cobros de las boletas de la luz, de la mano de este nuevo beneficio.

¿Cuándo se sabrán los resultados del Subsidio de la Luz?

Las personas que postularon en julio al nuevo Subsidio de la Luz podrán conocer los resultados este próximo sábado 31 de agosto. Para ello, debes ingresar al portal oficial subsidioelectrico.cl y conocer tu situación.

Recordar que este beneficio funciona como un descuento y no como un bono. Por ello, no recibirás dinero, si no que tu boleta de cobro de la luz en septiembre saldrá más barata porque incluirá el descuento de este subsidio.

Además, y por vez excepcional, en septiembre habrá un descuento que abarcará los demás meses del año (desde julio a diciembre), por lo que incluso podría salirte saldo 0 en dicho mes, según tu situación.

Si quieres saber cómo se calcula el monto a descontar, revisa esta guía explicativa de RedNews,

¿Cuándo puedo volver a postular al beneficio?

Si no postulaste en julio pasado, no te preocupes, ya que habrá más posibilidades para solicitar el Subsidio Eléctrico para cuentas de la luz.

Las próximas convocatorias para postular son en estas fechas:

Octubre de 2024

Abril de 2025

Octubre de 2025

Abril de 2026

Los requisitos para solicitar el Subsidio de la Luz son los siguientes: