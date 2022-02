Las votaciones de la Convención Constituyente alcanzan un tope de 154 sufragios. El voto que siempre falta es uno solo: Rodrigo Rojas Vade. El convencional constituyente del distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda) renunció al organismo el 20 de septiembre, tras confesar que no sufría de cáncer, que fue la enfermedad que él anunció para hacerse conocido y realizar la campaña de elecciones. Posteriormente, el abogado de Rojas Vade explicó las enfermedades que aquejaban al entonces convencional.

El escandaloso suceso provocó una oleada de críticas en el país, por lo que la Comisión de Ética y Probidad de la Convención comenzó una investigación, tras ser requerida por la mesa encabezada, en ese entonces, por Elisa Loncon. La semana pasada, el cuestionado convencional asistió a declarar en dicha instancia.

Pese a sus inasistencias, Rojas Vade aún recibe su dieta, la que equivale a 50 Unidades Tributarias Mensuales ($2.776.850), aunque su abogado explicó que dicho dinero es donado a algunas instituciones.

Rojas Vade fue elegido con 19.312 preferencias (el 8,4% del electorado) en la Lista del Pueblo, donde también resultó electa su compañera de lista Ingrid Villena (19.801 votos, es decir, el 8,6% del total).

¿Qué anunció Rojas Vade?

En un video publicado en sus redes sociales, Rojas Vade fue claro: "Anuncié que dejaría de trabajar en la Convención y me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado".

Luego agregó que "yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado".

Y finalizó con una amenaza: "Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional, porque el voto de las y los vecinos de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que de todos los vecinos de Chile".

La situación no quedó allí, pues durante esta mañana, la presidenta de la convención María Elisa Quinteros anunció que Rojas Vade informó, a través de un email, que mañana martes 1 de marzo retomará sus funciones en el organismo.

La situación provocó un nuevo escándalo en la convención.