La Polla Chilena de Beneficencia realizará este jueves 4 de septiembre un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5317, cuyo pozo acumulado será de $4.700 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto jueves 4 de septiembre

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.700 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $130 millones

Recargado: $860 millones

Revancha: $470 millones

Desquite: $420 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

Resultados Loto 5316

La Polla Chilena de Beneficencia informa que afortunadamente hay un ganador del Loto 6 aciertos, que se lleva un monto de $255.398.530 . De todas formas te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.

Números ganadores: 7, 8, 10, 24, 28, 32 y comodín 27.

¿Cómo jugar Loto?