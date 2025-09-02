La Polla Chilena de Beneficencia realizará este martes 2 de septiembre un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5316, cuyo pozo acumulado será de $4.800 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto martes 2 de septiembre

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.800 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $270 millones

Recargado: $840 millones

Revancha: $460 millones

Desquite: $410 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

Resultados Loto 5315

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores del Loto 6 aciertos, pero de todas formas te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.

Números ganadores: 3, 6, 28, 32, 35, 38 y comodín 41.

¿Cómo jugar Loto?