La Polla Chilena de Beneficencia realizará este domingo 31 de agosto un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5315, cuyo pozo acumulado seráe de $4.650 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto domingo 31 de agosto

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.650 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $200 millones

Recargado: $800 millones

Revancha: $430 millones

Desquite: $400 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

Resultados Loto 5314

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores del Loto 6 aciertos, pero de todas formas te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.

Números ganadores: 6, 16, 18, 20, 35, 39 y comodín 14.

¿Cómo jugar Loto?