Ha sido un año movido para la Isapres y parece que este 2024 no será la excepción, porque este mes todas las entidades debieron notificar a los empleadores y afiliados sobre la rebaja en la prima GES, ordenada por la Corte Suprema.

Así es, porque si bien Colmena, Banmédica y Vida Tres fueron las primeras Isapres en comenzar con este proceso, este domingo 10 de diciembre la Asociación de Isapres de Chile señaló que todas las aseguradoras ya aplicaron el fallo, por lo que a partir de enero del 2024 verán una reducción en sus ingresos.

¿Qué significa? Isapres empezaron a aplicar las bajas de precios GES a sus afiliados

El fallo anunciado por la Corte Suprema en el mes de agosto, donde había anulado el incremento de precios en los planes GES, trajo diversas críticas por parte de las entidades del sistema privado de salud, quienes incluso había solicitado una ampliación en el plazo de implementación (situación que fue rechazada).

En un principio habían sido tres las Isapres que comenzaron a aplicar el fallo de la Corte Suprema, dejando el tope de la prima GES en 7,2 UF anuales (259 mil pesos aproximadamente), dejando sin efecto los incrementos que las propias entidades habían realizado en octubre del 2022 con un promedio de 12,6 UF (454 mil pesos aprox.).

Se trata de Colmena, Banmédica y Vida Tres las que reportaron que su reducción de la prima GES se aplicará desde el mes de diciembre, lo que significa que en enero dichas entidades sufrirán una disminución de sus ingresos por este factor y sus afiliados dejarán de pagar el tope (12,6 anuales) anunciado durante octubre.

El pasado lunes 4 de diciembre, fue la propia Colmena la que anunció a sus afiliados que “hemos implementado el fallo GES de la Excma. Corte Suprema, por lo que en diciembre de 2023 la prima GES bajará de UF 0,93 a UF 0,77 mensuales por beneficiario”, ¿a qué equivale esto? a una rebaja de 0,16 UF, o $ 5.853 por beneficiario.

Banmédica en tanto, tuvo una baja de 0,83 UF mensuales a 0,6 UF, es decir, $8.414 por afiliado, finalmente, Vida Tres recortó su prima desde 0,85 UF a 0,63 UF, es decir, una baja de $8.048 por beneficiario.

No obstante, este domingo 10 de diciembre la Asociación de Isapres afirmó en un comunicado que todas las aseguradoras privadas ya aplicaron el fallo de la Corte Suprema, sin antes agregar que “El equilibrio del sistema se ha roto. Desde este mes, los aportes de los afiliados no cubrirán los costos asociados a sus atenciones: subsidios por licencias médicas, cirugías, procedimientos, consultas y exámenes, ya no tendrán financiamiento suficiente. El riesgo de una emergencia previsible, que nadie quiere y que afectará a prestadores y pacientes, públicos y privados, es evidente”.

Según la Superintendencia de Salud, la industria caerá en promedio un 12%, siendo Consalud la que vería mayormente una reducción en sus ingresos de hasta 25,8% mensual, le siguen Nueva Masvida con 17,7%, Cruz Blanca con 14,8%, Banmédica con 8,4%, Vida Tres con 6,5% y finalmente, Colmena con un recorte de 5,3% de sus ingresos.