Esta mañana de miércoles 31 de mayo el autodenominado Pastor Soto agredió físicamente a las diputadas Daniela Serrano y Marcela Riquelme, quienes lo encararon por sus graves dichos en contra de la diputada Marisela Santibáñez (PC).

Javier Soto se encontraba en las afueras del Parlamento predicando cuando comenzó a agredir verbalmente a la parlamentaria, a quien le recordó el sensible fallecimiento de su hija ocurrido en 2011 cuando tenía 7 años producto de una leucemia.

¿Qué le dijo el Pastor Soto a la diputada Marisela Santibáñez?

Según consignaron varios medios en las afueras del Congreso, el Pastor Soto agredió a Marisela Santibáñez diciéndole que la muerte de su hija habría tenido relación con su forma de ser .

Fue en ese momento cuando Serrano y Riquelme encararon al evangélico, quien agredió a las parlamentarias. En ese momento el sujeto les gritó a las diputadas que “las estaba educando sobre cómo era la sexualidad y el rol de las mujeres”.

En ese instante tuvieron que intervenir algunos carabineros, que resguardaban el exterior del Parlamento en Valparaíso, en donde el hombre generalmente se ubica con un parlante y micrófono a “predicar”.

También en un video se ve a la diputada Consuelo Veloso encarando al pastor en donde le dice: “¿A dónde la viste, h…? ¿Qué te has imaginado, con…? Cobarde de m…, Dios no te ama. Dios te odia. La gente que odia no es de Dios”.

Marisela Santibáñez rompió en llanto tras la agresión del Pastor Soto

Luego del lamentable hecho ocurrido con el Pasto Soto, la diputada Marisela Santibáñez habló en el pleno de la Cámara de Diputados en donde llegó hasta las lágrimas ante la fuerte agresión que sufrió.

“Esto afecta a mi familia (…). Si ustedes, como Cámara de Diputadas y Diputados, no me protegen, me voy a tener que proteger sola. Me voy a tener que proteger con mi gente”, afirmó.

Incluso la diputada comentó: “Y si llego a salir de esta Cámara porque cometo un delito, porque hago algo, porque tomo acciones, será porque ustedes no nos resguardaron“.

“Digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos pero la muerte de un hijo no es un argumento para atacar a una política”, finalizó Santibáñez.

El apoyo del Parlamento a Marisela Santibáñez

Tras la intervención de Marisela Santibáñez, la parlamentaria recibió el apoyo de sus colegas y también pidió a la Cámara que la acompañe en una acción legal.

Pese a que la Cámara de Diputadas no puede ejercer acciones legales propias, el comité legislativo del órgano sí comprometió su acompañamiento a las diputadas afectadas ante la eventualidad de una acción legal para que, por ejemplo, se dicten medidas cautelares que le impidan a Soto acercarse al Congreso.