Chile enfrenta un nuevo proceso democrático, con la realización del Plebiscito Constitucional 2023. En esta elección los ciudadanos podrán decidir si quieren tener una nueva carta magna que dirija los hilos del país. El votar es obligación y acá te contamos cómo hacerlo si no tienes carnet o si este ya venció.

El no sufragar este domingo 17 de diciembre, puede traer como consecuencia una importante multa económica. Por esta razón, el no contar con el carnet de identidad antes de una elección es un verdadero problema. Vale recordar que documentos como la licencia de conducir o el pase escolar, no son válidos para poder ejercer el derecho ciudadano. Por esta razón, aquí te explicamos las alternativas para poder votar.

¿Puedo votar con el Pasaporte u otro documento?

El único documento además del carnet con el que se puede sufragar, es el pasaporte. Ningún otro es válido, ya sea licencia de conducir o pase escolar.

¿Qué pasa si mi carnet está vencido?

En ese caso, igual se puede ocupar el carnet para votar. Siempre y cuando haya vencido como máximo el 1 de enero del 2020. Con el pasaporte rige la misma lógica, se puede ocupar aunque haya expirado a más tardar en la misma fecha señalada anteriormente.

¿Cuál es la multa por no votar?

Si no se cumple con el deber ciudadano, puedes recibir una multa económica de 0,5 a 3 UTM. Es decir, entre $32.100 y $192.650 aproximadamente.

¿Qué pasa si perdí mi carnet y no tengo pasaporte?

En caso de no contar con ninguno de los dos documentos que permiten sufragar, se debe dejar una constancia en Carabineros o en el sitio web del Registro Civil. El comprobante del trámite deberá ser presentado en el Juzgado de Policía Local una vez que seas citado por no haber votado, para así no ser multado.

¿Por qué hay un nuevo Plebiscito Constitucional?

Tras el Estallido Social de 2019, Chile inició un proceso que tenía como fin el poder cambiar la actual Constitución del país, la cual fue hecha en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. En los últimos años, se han realizado una serie de elecciones para saber la opinión de la gente ante la posibilidad de tener una nueva carta magna. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un consenso.

En 2022 fue presentada la primera propuesta de nueva constitución, pero los ciudadanos en su mayoría la rechazaron. Este 2023 se elaboró otro documento, el cual será votado en la elección de este domingo 17 de diciembre. Si obtiene el triunfo la opción “a favor”, pasará a ser la constitución oficial de Chile. En caso de gane la alternativa “en contra”, se mantendrá la carta magna de 1980.

Si la ciudadanía vuelve a mostrar una preferencia “en contra” de la nueva constitución, es muy poco probable que en un futuro inmediato se vuelva a realizar otro proceso constitucional. Habrá que esperar los resultados de la elección del domingo para saber con seguridad como continuará la historia.