Me Quiero Salir es una herramienta dispuesta por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) a los consumidores y consumidoras para dar por término uno o más contratos de prestación de servicios.

Así puedes terminar el servicio de forma gratuita

Primero, debes ingresar al Portal del Consumidor con tu ClaveÚnica y seleccionar “Me Quiero Salir”. Luego, debes elegir el mercado correspondiente al contrato que desea terminar y llena todo lo que le solicite el formulario. Es importante que adjuntes la copia de cédula de identidad para validar la autenticación del titular que contrató el servicio. Finalmente deberás esperar un plazo máximo de 8 días para recibir información acerca del estado de la solicitud vía correo electrónico que registraste al momento de completar el formulario.

¿Puedo dar por finalizado cualquier servicio?

Puedes poner término a contratos como TV de pago, telefonía e internet en cuanto al mercado de telecomunicaciones, o bien, contratos del mercado de seguros generales, de vehículos motorizados, de fraudes, productos financieros, de cesantía, de hogar y robo de especies.

¿Cuál es el plazo que tienen las empresas para responder a Sernac?

El plazo disponible para responder a Sernac por el término de contrato es de 5 días hábiles, contados desde que se comunica el ingreso del requerimiento.

En ese sentido y de acuerdo a la normativa de Telecomunicaciones, las empresas tendrán un plazo de 1 día hábil para dar por finalizado el contrato, una vez que sea realizado el requerimiento del consumidor.

¿Sirve para portar el número a otra compañía?

No, “Me Quiero Salir” es un servicio que solo sirve para dar término a un contrato de telecomunicaciones y no como un medio de portabilidad numérica.

En este caso puedes ingresar a portabilidadnumerica.cl para conocer mayor información acerca de tu caso.

