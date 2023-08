Se acerca un nuevo temporal de mal tiempo para el centro y sur del país, en el que se esperan intensas y largas lluvias como las que se produjeron en junio pasado, que dejaron a miles de personas damnificadas y con sus viviendas destruidas.

Si bien el peor pronóstico de precipitaciones será para la zona centro-sur del Chile, la Región Metropolitana también sufrirá con el río atmosférico que se avecina. Las lluvias para Santiago podrían ser intensas y ya se prevé una gran cantidad de milímetros de agua caída.

¿Cuándo y a qué hora empieza a llover en Santiago?

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile, las primeras precipitaciones en Santiago comenzarán durante la mañana del sábado 19 de agosto , cerca de las 8:00 de la mañana.

Estas precipitaciones se extenderían hasta la noche del domingo 20 de agosto. Sin embargo, se espera que el lunes 21 de agosto un nuevo frente de mal tiempo llegue a la capital, el que durará al menos hasta el martes 22, aunque podría extenderse incluso hasta el jueves 24 de agosto.

Todo esto provocó que Senapred emitiera una Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana. Esto ante el anuncio de precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en precordillera y cordillera, entre la mañana del sábado 19 y la mañana del domingo 20 de agosto.

El meteorólogo de CHV, Eduardo Sáez, explica a La Tercera que hasta el momento se espera que las lluvias sigan hasta los próximos jueves y viernes. “O sea, vamos a tener una semana bien invernal y obviamente no olas de calor, pero va a estar ahí la amenaza de precipitaciones latente prácticamente todos los días”.

¿Cuánto lloverá en Santiago? Esta es la cantidad de milímetros que esperan los expertos

Según informó, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, el primer pulso de lluvias que empezará este sábado en Santiago podría dejar hasta 40 milímetros de agua caída.

Sin embargo, la mayor preocupación para la meteoróloga es que en la cordillera de la Región Metropolitana podrían caer unos 150 milímetros de agua.

“El lunes hay un segundo pulso muy importante también, que podría dejar una cantidad de agua similar en cordillera. Se podría repetir nuevamente lo que ocurrió sábado y domingo en lunes y martes”, explicó Adam.

Estos valores distan mucho de los que anticipa Eduardo Sáez, quien anticipa que para el sábado en Santiago solo caerían entre 2 y 6 milímetros, mientras que para el domingo, entre 0 y 1 mm. “El lunes no caería nada y el martes entre 5 y 15 mm“ , agrega el experto.

Mientras que para la zona cordillerana, Sáez anticipa que se espera que “el sábado estén cayendo de 10 a 20 mm. y el domingo entre 7 y 15 mm. (…) El lunes entre 0 y 2 mm. y el martes entre 20 y 40 mm. (…) Ese día habrá una mayor probabilidad de precipitaciones”.

¿La lluvia será similar a la que ocurrió en junio?

El meteorólogo Eduardo Sáez adelantó que no espera una situación similar a la que se vivió en junio para la Región Metropolitana. Igualmente anticipa que podrían aumentar los caudales de los ríos Maipo y Mapocho en la capital.

No obstante, “no veo los mismos riesgos de la vez pasada. Primero, porque el sistema frontal no es tan intenso en cuanto a lluvias como el de junio, sino que es más o menos la mitad de lo que cayó en esa oportunidad”, explicó que experto.

A ello se le suma que “la isoterma cero no va a ser tan alta como esa vez, que fue sobre los 3.000 metros acá en la capital, por lo que derritió mucha nieve”, comentó Sáez. En esta ocasión la isoterma cero en la RM sería entre los 2.400 o 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Si quieres revisar el pronóstico del tiempo para cada una de las regiones del país en los próximos días, ingresa al portal de la Dirección Meteorológica del Chile AQUÍ.