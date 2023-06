El pasado jueves 1 de junio, el presidente Gabriel Boric realizó su segunda Cuenta Pública, y entre las diversas medidas económicas que anunció, se refirió a la reforma tributaria y afirmó que pronto presentará ante el Senado un nuevo proyecto.

¿Cuándo presentará el Gobierno la propuesta para la reforma tributaria?

Durante su discurso en la Cuenta Pública, el mandatario señaló que “durante las próximas semanas tocaremos todas las puertas y tendremos todas las conversaciones que sean necesarias, con el mundo político, social, empresarial y laboral. Hecho esto, a fines de julio mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas”.

“Nuestro país tiene las condiciones para progresar y dar un salto al desarrollo, un desarrollo al servicio de las personas. Los llamo a ponerse de pie. A sacudirse ese pesimismo que paraliza, a superar las desconfianzas, a dejar de lado los prejuicios y a unirnos para construir esa sociedad justa, fraterna y democrática”, manifestó el jefe de Estado.

Es importante destacar que la propuesta de reforma tributaria del gobierno no será la misma que fue rechazada en el parlamento. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel , declaró en una entrevista con radio Infinita que “el presidente dio una señal de flexibilidad. El Gobierno no tiene el propósito de insistir con el proyecto de reforma tributaria que fue rechazado. Tiene que reformularse”.

¿Qué opinan los políticos del anuncio de Boric?

Sobre el anuncio en la Cuenta Pública de insistir con la reforma tributaria, el diputado Guillermo Ramírez (UDI), expresó tajantemente en conversación con La Tercera que “a la insistencia de la reforma tributaria decimos rotundamente que no ”.

“La única manera sostenible de poder tener los recursos para solucionar los problemas sociales de hoy y los que vengan es que la economía crezca”, agregó el parlamentario de la oposición.

Por su lado, el diputado Frank Sauerbaum (RN), afirmó que ellos no están dispuestos a aprobar una reforma que “le meta la mano a los bolsillos a los chilenos, menos a los de clase media”.

“Queremos hacer una reforma que incluya componentes que recauden de la elusión, evasión y extensiones tributarias, y llegar a un acuerdo previo con el Gobierno”, declaró el parlamentario.

Desde una mirada contraria, el diputado Jaime Naranjo (PS) enfatizó que “una cuestión fundamental que deben de entender todos los políticos, ya sea de Gobierno u oposición, es que Chile arrastra una deuda social que la tiene que pagar para vivir en paz“.

“Si Chile no invierte en paz social, que no se quejen el día de mañana que se mantenga y se profundice el clima de inseguridad e incertezas en el que estamos viviendo. Para pagar esa deuda social es esencial una reforma tributaria”.