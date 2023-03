“Impresentable error”: Diputada Delgado se disculpa por no llegar a votar la Reforma Tributaria

El rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados sigue pegando coletazos a nivel político. La iniciativa fue rechazada a falta de apenas dos votos a favor, siendo que tres diputadas que comprometieron su apoyo, salieron de la Sala momentos antes que se votara. Una de ellas es Viviana Delgado, parlamentaria del Partido Ecologista Verde (PEV), quien pidió disculpas por no estar presente en la votación.

En su intervención durante la sesión de ayer martes, la diputada reconoció su “impresentable error”, el cual “no tiene excusas” y aseguró que su ausencia en el hemiciclo fue porque otra parlamentaria, Pamela Jiles, le comentó que habría un receso de 15 minutos, lo cual no sucedió así.

“Parto por reconocer mi impresentable error, no tiene excusa el que no estuviera presente al momento de la votación de la reforma tributaria. Acá estoy dando la cara, entendiendo la rabia que sienten las personas. Les pido a cada uno y a cada una, perdón”, expresó la legisladora.

Delgado explicó que “ese día de la sesión salí con mi comité parlamentario mucho antes de la votación, entendiéndose que comenzaría a la 1:15 de la tarde. En el transcurso fuimos informadas por nuestra subjefa de comité de que se dio un receso de 15 minutos, por lo que regresé al hemiciclo instantes antes del tiempo que se me indicó, encontrándome lamentablemente con la votación ya realizada y el proyecto rechazado”.

“Asumo mi completa responsabilidad y que más allá de lo que se me dijo, es mi deber estar atenta al momento de las votaciones. Mi intención siempre fue aprobar; inclusive, estaba inscrita para dar mi discurso apoyando la reforma”, aclaró.

“Quiero recalcar que no hubo ningún intento, de mi parte, de operación política alguna. Para que no se siga dañando la imagen de mi partido, he tomado la decisión de salir del comité”, informó la parlamentaria.