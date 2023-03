Tras el rechazo a la reforma tributaria, desde el Gobierno decidieron catalogar de "oposición" a la diputada Pamela Jiles, quien comprometió su apoyo pero no votó.

“Le creímos”: Gobierno acusa que Jiles aseguró su apoyo a la Reforma Tributaria, pero no cumplió

Siguen los coletazos tras el rechazo a la reforma tributaria presentada por el Gobierno y, esta vez, los dardos apuntaron directamente contra la diputada Pamela Jiles (independiente), quien se ausentó de votar en la Cámara el pasado miércoles. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, acusó que la parlamentaria comprometió su voto a favor y no cumplió.

La secretaria de Estado comentó que, previo a la votación, hubo cuatro parlamentarios que comprometieron su apoyo a la reforma, quienes finalmente no cumplieron, entre ellos, Pamela Jiles, a quien ahora consideran “de oposición” en La Moneda.

“El caso más emblemático es el caso de la diputada Jiles porque ese voto fue comprometido cara a cara ante el ministro Marcel y yo, estando juntos los dos, e inexplicablemente la diputada, al día siguiente, se retiró de la sala para no votar”, señaló la ministra de la Segpres.

“Eso es una situación. Yo creo que es importante vivirla. Las confianzas en política son muy importantes. Solo una vez se cree y solo una vez se falla. En las ocasiones anteriores en que la diputada Jiles ha votado en contra propuestas del gobierno, no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto, no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada”, explicó.

Sin embargo, “en esta oportunidad, sí nos comprometió, le creímos, y no cumplió. Por lo tanto, hay un antes y un después respecto a esa confianza, ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva”.

Producto de la misma situación, “la consideramos derechamente de oposición respecto a los proyectos del gobierno”, complementó.

La reforma tributaria fracasó a falta de dos votos. Las diputadas Pamela Jiles, Mónica Arce (ind) y Viviana Delgado (PEV) –quien tuvo un fuerte encontrón con el ministro Ávila en la jornada anterior– estuvieron presentes en la sesión, sin embargo, salieron momentos previos a la votación.