En el mes de octubre del 2023 se publicaron los resultados del Sistema de Admisión Escolar 2024, también conocido como SAE, es en ese contexto que en caso de que fuera aceptada la postulación en el establecimiento de su preferencia, podrán optar al periodo de matrículas.

Periodo cuyas fechas ya fueron publicadas por el Ministerio de Educación y donde los padres o tutores legales solicitarán el ingreso de los jóvenes a los establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados.

¿Cuándo parten las matrículas? Todo lo que debes saber del proceso de Admisión Escolar 2024

Las matrículas del Sistema de Admisión Escolar 2024 se realizarán entre el próximo lunes 11 al miércoles 27 de diciembre de 2023 en los establecimientos educacionales correspondientes.

Es importante señalar que según la información del Mineduc, quienes no hagan efectivo la matrícula en este periodo, se considerará que renunciarán al cupo asignado, por lo que la vacante podrá ser ocupada por el establecimiento educacional en el periodo de regularización.

A causa de esto, es que, si no puedes asistir por motivos de fuerza mayor, el trámite lo puede realizar una tercera persona con un poder simple emitido por el apoderado que realizó la postulación , junto a una fotocopia de la cédula de identidad.

Fechas Claves del Proceso de Admisión Escolar 2024:

11 al 27 de diciembre – Periodo de Matrícula en los establecimientos.

Periodo de Matrícula en los establecimientos. 3 de enero 2024 – Periodo de Regularización para repitente.

Periodo de Regularización para repitente. 4 y 5 de enero 2024 – Periodo de Regularización para estudiantes sin asignación o asignados por cercanía en periodo complementario de postulaciones.

Periodo de Regularización para estudiantes sin asignación o asignados por cercanía en periodo complementario de postulaciones. Desde el 8 de enero 2024 – Comienza periodo de regularización en establecimientos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso .

Comienza periodo de regularización en establecimientos de las regiones de . Desde el 10 de enero 2024 – Comienza periodo de regularización en establecimientos de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes .

Comienza periodo de regularización en establecimientos de las regiones de . Desde el 12 de enero 2024 – Comienza el periodo de regularización en establecimientos de la Región Metropolitana .

¿Mi hijo quedó seleccionado en algún colegio?

Si desconoces los resultados de tu hijo en el SAE, ingresa al siguiente link del Sistema de Admisión Escolar, solamente necesitarás tu RUN/IPA Apoderado y contraseña.

¿Qué pasa si no quedé en ningún colegio en las listas de espera?

Si en el primer periodo de postulación no se te asignó un cupo en ninguno de los establecimientos y tampoco corrieron las listas de espera, deberás volver a postular a algún colegio en el Periodo Complementario de postulación. Lo mismo si no participaste en el primer periodo.

Esto será obligatorio para las personas que no estén en un establecimiento actual y para quienes su colegio no les ofrezca continuidad de estudios. En caso de que sí estás matriculado en algún colegio, no necesario que participes de este Periodo Complementario, a menos que sí desees cambiarte.

Cabe recordar que, si estás en un colegio actualmente y postulas en el Periodo Complementario, solo se liberará el cupo en tu establecimiento actual en caso de ser admitido en alguno de los otros colegios a los que postulaste. Si no eres admitido en ninguno, el sistema te mantendrá el cupo en la institución actual.

Si tienes dudas respecto al proceso de postulación o de resultados del Sistema de Admisión Escolar 2024 puedes llamar al teléfono 600 600 26 26. También puedes acudir a las oficinas del Mineduc de tu región, las que puedes revisar AQUÍ.