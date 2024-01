Este año 2024 se entrega un nuevo pago del Bono Invierno, beneficio estatal que está destinado a ayudar económicamente a las personas de 65 años o más.

¿Cuál es el monto del Bono Invierno 2024?

El monto del Bono Invierno 2024 será de $77.982 y se concederá por una sola vez y en una sola cuota. Cabe destacar que este año la cifra subió, ya que el año pasado fue de $74.767.

“Será de cargo fiscal, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno”, dice la ley. De esta manera decir, los beneficiarios recibirán los $77.982 de manera íntegra.

¿Cuándo se paga el bono?

No hay una fecha exacta para el pago del Bono Invierno, pero sí está confirmado que se entregará durante mayo de 2024.

El día del pago varía dependiendo de la fecha en que se deposite la pensión del beneficiario, ya que se entrega junto con esta.

¿Quiénes son los beneficiarios del Bono Invierno 2024?

Recibirán el Bono Invierno las personas mayores de 65 o más años, que sean:

Pensionados cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de: Instituto de Previsión Social. Instituto de Seguridad Laboral. Cajas de Previsión (Dipreca y Capredena). Mutualidades de Empleadores.

Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

No son personas beneficiarias del Bono de Invierno:

Los pensionados del artículo 1 y pensionadas de viudez de la Ley Valech (Ley Nº 19.992).

Titulares del Subsidio de Discapacidad, por no estar expresamente contemplados en la ley y por no cumplir el requisito de edad (el subsidio está dirigido a las personas menores de 18 años, según el artículo 35 de la Ley Nº 20.255).

Titulares de indemnización del carbón (artículos 11 y 12 de la Ley Nº 19.129), por no estar contemplados en la ley. Si estos titulares reciben alguna otra pensión, tampoco pueden recibir el Bono de Invierno, a pesar de que sumen menos del tope estipulado.

¿El Bono Invierno es postulable?

No, el Bono Invierno 2024 no es postulable y no se debe hacer ningún tipo de trámite para recibirlo, ya que se entrega de manera automática a quienes cumplen los requisitos.