Noticias en caso Cathy Barriga: Fiscalía apela y solicita prisión preventiva para la ex alcaldesa

La Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó el pasado martes un documento a la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de apelar y solicitar prisión preventiva en contra de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Entérate de las razones y cuales son las actuales medidas cautelares que enfrenta la ex edil.

Recordemos que hace solo algunos días, Barriga fue formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Sin embargo, la ex edil solo recibió arresto domiciliario.

Con el fin de revertir la situación, Fiscalía ingresó a la Corte un escrito que busca solicitar prisión preventiva para Cathy Barriga tras ser considerada “un peligro para la sociedad” según para el Ministerio público.

¿Por qué Cathy Barriga es considerada un peligro para la sociedad?

Durante la doble audiencia de formalización en contra de la ex alcaldesa de Maipú, Fiscalía expuso que lo defraudado por la administración de la ex edil supera:

941 veces lo cometido por Karen Rojo en Antofagasta.

55 veces lo cometido por Democracia Viva .

28 veces lo cometido por Raúl Torrealba en Vitacura.

20 veces lo cometido por el ex alcalde y funcionaria en Algarrobo.

Destacar que actualmente la ex alcaldesa Karen Rojo se encuentra en prisión – existen tres imputados en prisión por el caso Democracia Viva – el ex alcalde Raúl Torrealba también se encuentra en prisión y lo mismo para el ex alcalde de Algarrobo junto a una funcionaria.

Caso Cathy Barriga: Conoce los delitos que se le imputan y las medidas cautelares que recibió

Cathy Barriga enfrenta cargos formales del Ministerio Público relacionados con fraude al fisco y la falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso.

Durante su único período como alcaldesa de Maipú, que abarcó desde 2016 hasta 2021, se le imputa haber defraudado al Fisco con una asombrosa suma cercana a los 31 mil millones de pesos.

Esta cantidad exorbitante la sitúa muy por encima de otros casos recientes de corrupción, como los 55 fraudes de Democracia Viva, los 28 de Vitacura, los 20 de Algarrobo e incluso supera en 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, según explicó la fiscal Encina.

Además de estas acusaciones, destacan los llamativos gastos realizados durante su mandato, como la inversión de $54 millones en peluches, $17 millones en collares, y la contratación de una periodista sin la verificación de su título profesional.

Las medidas cautelares para Cathy Barriga

La exalcaldesa enfrenta medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con testigos, imputados o posibles peritos en el caso.

En ese sentido, el tribunal ha fijado un plazo de 120 días para llevar a cabo la investigación correspondiente.