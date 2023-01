Deportes Antofagasta tuvo el revés definitivo y la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de protección presentado por Los Pumas ante la justicia ordinaria por el castigo impuesto al cuadro nortino en la Primera División del fútbol chileno el 2022.

Antofagasta fue sansionado por la ANFP con la pérdida de puntos del partido y una multa de 1.000 UF tras el duelo íntegramente suspendido contra Palestino, el que no se pudo disputar debido a que el estadio Calvo y Bascuñán estaba cerrado por la pugna entre el club y la municipalidad respecto a deudas y la utilización del recinto deportivo.

En fallo unánime de la Corte de Apelaciones integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Juan Opazo Lagos, junto al abogado Marcelo Díaz Sanhueza, determinaron que la sanción aplicada a Deportes Antofagasta está dentro del margen reglamentario de la ANFP.

De esta forma, se ratifica el descenso por secretaría de Deportes Antofagasta a Primera B tras perder sobre el escritorio los tres puntos del duelo ante el Tino. Los Pumas finalizaron últimos de la tabla con 26 unidades, perdiendo la categoría junto a La Serena (27) y salvándose de paso Coquimbo Unido (27).

El fallo de la Corte de Apelaciones

Según la sentencia del tribunal ordinario de apelación, “la recurrente no desconoce ni controvierte pertenecer y adherir a los Estatutos de la ANFP y las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2022. Por el contrario, libremente pertenece a dicha Corporación sometiéndose a la jurisdicción del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, pretendiendo mediante el presente recurso abstraerse de aquella jurisdicción, luego de haber ejercido sus derechos en el procedimiento incoado, procedimiento que se llevó adelante ajustado a los Estatutos y a las Bases del Campeonato, bases conocidas con anterioridad por la recurrente sin cuestionamientos –al momento de aprobarse las bases– y que dispone la sanción aplicada en el artículo 23 que indica”.

El texto agrega que “la controversia promovida por los recurrentes dice relación con la aplicación o concurrencia de la hipótesis de fuerza mayor a la discusión de los hechos acaecidos en mes de octubre del año 2022 que terminaron con la sanción al Club Deportes Antofagasta; discusión que excede el ámbito de aplicación del recurso de protección, acción que tiene una naturaleza meramente cautelar cuyo fin es entregar protección oportuna a ciertas garantías constitucionales que hayan sido objeto de privación, perturbación o amenaza en su ejercicio legítimo, no siendo una instancia declarativa de derechos”.

Sentencian que "por ello, y teniendo además en consideración el contenido del petitorio del recurso de autos, lo discutido escapa del ámbito de competencia de la vía extraordinaria, desde que al no existir derechos indubitados en su favor, debe utilizar las vías jurídicas del derecho común y no esta acción constitucional. No existiendo derechos indubitados en favor de la recurrente que ameriten la adopción de una medida cautelar de urgencia, no siendo el recurso de protección una instancia declarativa de derechos, y habiendo ejercido los recursos procesales del Estatuto de la ANFP y ajustándose la sanción a las Bases del Campeonato Nacional 2022, solo cabe rechazar el presente recurso de protección, estimando procedente la condena en costas”.