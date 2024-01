Autopréstamo de AFP: ¿Qué pasa si no puedo devolverlo por estar sin trabajo o no cotizar?

Han pasado varios años desde que la población chilena logró retirar lo ahorrado de sus cuentas de AFP con los Retiros del 10%. En dichas instancias, aquellos que cotizaron lograron retirar este 10 por ciento en varias ocasiones con el fin de pagar sus deudas o realizar alguna compra necesaria.

Desde entonces y hasta ahora llega una iniciativa que ha recibido gran apoyo por parlamentarios en el Congreso, y que es parte de la Reforma Previsional que es el gran caballo de batalla del Gobierno, nos referimos al Autopréstamo de AFP.

Cabe mencionar que, a diferencia de los retiros del 10% este autopréstamo, como dice su nombre, debe ser devuelto a las respectivas cuentas individuales de capitalización a partir del mes subsiguiente desde que se solicitó el préstamo.

Autopréstamo de AFP: ¿Qué pasa si no puedo devolverlo por estar sin trabajo o no cotizar?

De momento la iniciativa establece que la devolución del autopréstamo para los trabajadores dependientes, se concretará de manera directa con el empleador , junto al pago de cotizaciones.

En cuanto a los trabajadores independientes, harán la devolución con sus cotizaciones voluntarias.

Sin embargo, de momento no hay información oficial acerca de aquellos solicitantes del autopréstamo que retiren montos y que por múltiples motivos no puedan pagarlo por estar cesantes o porque no pueden cotizar.

Si bien, existe un vacío en este apartado que se espera esté resuelto una vez aprobado el Autopréstamo que es parte de la gran Reforma de Pensiones, ya hay voces que critican la iniciativa debido a su posible impacto en la economía, mientras que hay otros que la apoyan.

Una deuda que no se podrá cobrar

Una de estas voces es el Economista del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Bolivariana, Fernando Peña, quien asegura que el Autopréstamo es un mecanismo que “permite que nos endeudemos con nosotros mismos, sacando recursos de nuestros ahorros previsionales, pero sujetos a la obligación de devolverlos en el futuro”, consigna BioBio Chile.

En vistas a largo plazo, el experto detalla que “por un lado, va a ocurrir que personas no vuelvan a cotizar porque no regresan al mercado formal, es decir, se hacen informales, o bien, se mantendrán desempleadas y no podrán devolver el monto solicitado”.

“ La realidad de las cosas indica que, en muchos casos, esta será una deuda incobrable ”, remató.

Por la vereda contraria, el diputado Rubén Oyarzo (PDG), impulsor de que se aumente el monto máximo de solicitud para el autopréstamo de 30 UF a 150 UF, en su momento comentó que “sabemos que el costo de vida está carísimo, que no han existido bonos y ayudas directa”, por lo que el motivo detrás de la iniciativa es ayudar a las personas que están pasando un mal momento económico, aseguró el parlamentario.