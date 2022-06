El presidente Gabriel Boric tuvo que suspender varias actividades por motivos ligados a su salud. El mandatario sufre de virosis, lo cual la enfermedad lo obligó a trabajar de manera telemática.

Nos encontramos en los tiempos donde las bajas temperaturas y el alza de enfermedades respiratorias nos lleva a enfermarnos con una frecuencia mucho más alta de lo habitual, situación que incluso a generado que adelantaran las clases de invierno a los escolares, con el fin de protegerlos.

Es por esto que desde el Ministerio de Salud y varias agrupaciones relacionadas con la salud han sido enfáticos en advertir a la población que acudan a los vacunatorios para estar al día con el calendario de vacunación, es importante protegerse ante el alza de contagios que hemos visto durante estos días.

A continuación, te contaremos qué es la virosis y sus síntomas.

¿De que trata el cuadro que afecta al mandatario?

La Virosis es el nombre que recibe cualquier enfermedad que esté causada por un virus, el cual no siempre puede estar identificado. Por lo general no se necesita tratamiento antibiótico, ya que no son capaces de eliminar el virus; pudiendo ser tratadas con reposo, hidratación y medidas de auto control de la fiebre, dolor, entre otros.

Entre sus síntomas se encuentra el dolor de cabeza, malestar físico y náuseas como primeros síntomas, luego pueden evolucionar a tos, fiebre, diarrea y vómitos.

Entre las recomendaciones se encuentra el exhaustivo lavado de mano que es la principal forma de tener contacto y la entrada del virus, además de mantener distancia de la persona enferma, no compartir toallas, cubiertos ni vasos y por último colocarse todas las vacunas correspondientes.