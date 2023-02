Por recomendación de Pentágono el Presidente Joe Biden ordenó a los militares a derribar el objeto no identificado.

El Gobierno de Estados Unidos derribó un extraño objeto no identificado que volaba sobre Alaska este viernes 10 de febrerio. La orden la entregó el mismo Presidente Joe Biden, considerando que representaba un riesgo para el tráfico aéreo civil.

Esto ocurre solo días después de que se derribara el globo de origen chino que apareció en los cielos de Montana. Las autoridades explicaron que en esta ocasión el objeto es más pequeño y negaron que hubiese similitud con el globo. Los usuarios de redes sociales, en tanto, califican el fenómeno como un OVNI.

No había humanos a bordo

“Puedo confirmar que el Departamento de Defensa estaba dando seguimiento a un objeto de gran altitud sobre los cielos de Alaska en las últimas 24 horas. El objeto volaba a una altitud de 40.000 pies (12.192 metros) y suponía una amenaza razonable para la seguridad del tráfico civil aéreo”, dijo el secretario de Prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby.

Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el objeto, no hay descripción o algo por el estilo, pero sí se confirmó que era del tamaño de un automóvil y que una vez derribado se determinó que no había humanos a bordo.

“Por seguridad y por recomendación del Pentágono, el Presidente Biden ordenó a los militares derribar el objeto” el secretario de Prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos”, añadió Kirby.

El objeto fue derribado por un avión de combate F-22 de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, el mismo utilizado para derribar el globo chino. No sabemos a quién pertenece este objeto", reconoció Kirby. Biden, por su parte, solo se limitó a decir que la misión para derribar al objeto “fue un éxito”.