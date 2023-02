El miércoles pasado se detectó un particular globo en los cielos de Montana en Estados Unidos, que dejó con muchas preguntas a los norteamericanos.

Luego de varias especulaciones el Gobierno de China reconoció que el globo era de su procedencia y que en realidad se trataba de una aeronave civil utilizada para la investigación meteorológica, pero que se terminó desviando por el mal tiempo.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para algunos que acusan al país asiático de espiar a Estados Unidos, sobre todo porque el hallazgo ocurrió días antes de una visita a China por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el que finalmente fue pospuesto.

Algunos expertos aseguran que los globos pueden equiparse con tecnología moderna, como cámaras espía y sensores de radar. Además, son menos costosos y más fáciles de usar.

Así es el globo que usó China para espiar a EE.UU

No obstante, para algunos atribuir el globo del espionaje no tiene mucho sentido, considerando que se trata de una tecnología bastante poco sofisticada y que para China no habría problema en utilizar tecnología más avanzada como satélites.

Por ello algunos atribuyen el globo a una señal. "Probablemente Pekín esté tratando de enviarle una señal a Washington: 'Si bien queremos mejorar nuestros lazos, también estamos siempre listos para una competencia sostenida, utilizando cualquier medio necesario', sin inflamar severamente las tensiones", dijo el le dijo el analista He Yuan Min a la BBC.

Lo cierto es que estos globos de vigilancia son una de las tecnologías más antiguas, utilizada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

En respuesta a la explicación de China, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que el globo chino estaba "significativamente por encima de donde pasa el tráfico aéreo civil".

Pese a ello, el coordinador del programa de China en la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur, Benjamin Ho dijo, dijo a la BBC que Pekín tiene a su disposición una tecnología de vigilancia más sofisticada. “Tienen otros medios para espiar la infraestructura estadounidense o cualquier información que quisieran obtener. El globo era para enviar una señal a los estadounidenses y también para ver cómo reaccionarían”, sostuvo.

Otros plantean que probablemente China quería que el globo fuese encontrado. "Es posible que ser descubierto fuera el punto principal. China podría estar usando el globo para demostrar que tiene una capacidad tecnológica sofisticada para penetrar el espacio aéreo de EE.UU. sin arriesgarse a una escalada grave", comentó a la BBC Arthur Holland Michel, del Consejo Carnegie para la Ética en Asuntos Internacionales.