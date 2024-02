Tuvo que salir a dar explicaciones. Luego del revuelo que generó en Hong Kong por no salir del banco de suplentes en el amistoso de Inter Miami, y la posterior reacción del Gobierno de China, de suspender la gira de la Selección Argentina, el astro Lionel Messi salió a “dar la cara”.

A través de un video comunicado que subió a redes sociales, que iba con traducción al inglés y al chino, La Pulga intentó explicar los motivos por los que no pudo jugar ante el cuadro local, que provocó la ira de los hinchas que exigieron la devolución del dinero por no verlo en acción.

Junto con indicar que “preferí hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas“, Messi afirmó que “siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos, escuche que no quería jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver”.

Luego, el argentino explicó que “tenía una inflamación en el aductor y no podía participar, en el primer partido que jugué en Arabia Saudita lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato pero fue peor. Intenté el día anterior al amistoso en Hong Kong entrenar y hacer el esfuerzo por toda la gente que había, pero la verdad que no podía jugar“.

Para finalizar, Messi indica que “les mando un cariño muy grande a toda la gente de China que siempre he tenido un gran afecto y lo sigo teniendo, y espero que nos podamos ver pronto esta vez, un abrazo grande”.

¿Cómo le fue a Messi en los amistosos con Inter Miami?

Ocho fueron los encuentros de preparación que disputó el cuadro de Las Garzas durante la pretemporada, donde tuvieron viajes hasta El Salvador, Arabia Saudita, China y Japón, además de tres encuentros en Estados Unidos.

El registro de Inter Miami con Messi en su preparación para la campaña 2024 de Major League Soccer (MLS), no fue de los mejores, ya que sólo ganó un duelo (justamente el que no jugó), además de perder cinco y sufrir dos empates.

¿Cuándo debuta en la MLS?

Este miércoles 21 de febrero comienza oficialmente la temporada en la liga estadounidense, y será el equipo de Messi quien se encargue de abrir los fuegos, cuando reciba a Real Salt Lake, en el Estadio DRV PNK, desde las 22:00 horas (de Chile).

