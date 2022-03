El Tribunal Calificador de Elecciones cursó la renuncia del criticado convencional constituyente. Pero, el organismo creador de la nueva Constitución no podrá reemplazarlo.

Confirmado: Tricel acepta renuncia de Rojas Vade a la convención constituyente. Pero ¿por qué no puede ser reemplazado?

Uno de los principales golpes mediáticos que sufrió la convención constituyente tuvo como protagonista a Rodrigo Rojas Vade, quien apareció como uno de los símbolos del estallido social, cuando portaba el cartel que decía "No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio".

A partir de esa situación, Rojas Vade -o el Pelao Rojas como también se le conoció- se hizo muy popular, por lo que cuando se anunció la idea de tener un órgano para crear una nueva constitución política para nuestro país, su postulación comenzó a tomar forma.

El técnico en Prevención Aeronáutico postuló en el distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón), como independiente en el pacto La Lista del Pueblo. El resultado fue óptimo: logró 19.379 votos (8,41% de los sufragios).

Pero en septiembre confesó que no padece cáncer. "Cometí un terrible error, no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer», explicó, detallando otras enfermedades.

Por lo mismo, se alejó de la convención y hace pocos días presentó su renuncia, la que hoy fue aceptada por el Tribunal Calificador de Elecciones que indicó, en su fallo, que "los hechos descritos precedentemente constituyen un atentado a la fe pública y por consiguiente son graves y de la entidad suficiente para encuadrarlos en una de las hipótesis previstas en el artículo 134 de la Constitución Política de la República, por cuanto la conducta desplegada por el señor Rojas Vade ha afectado severamente su desempeño como Convencional Constituyente”.

¿Y el reemplazo?

La situación de Rojas Vade provocó otro lío. ¿Quién lo reemplaza? Según la constitución, "las vacantes de diputados -y de los convencionales- se proveerán por el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados".

Como dicho acápite no fue modificado por el Congreso, el lugar de Rojas Vade quedará vacío, por lo que la convención constituyente tendrá 154 integrantes, y no los 155 elegidos originalmente.

Ahora solo falta resolver si el ahora exconstituyente aceptará la sanción del Comité de Ética del órgano, que solicitó la restitución de "los ingresos obtenidos por 10 días del mes de septiembre (restando cinco días que trabajó y la licencia que presentó), así como por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero del 2022". En total, unos doce millones de pesos.

La convención constituyente tiene plazo hasta el 4 de julio para entregar la propuesta de nueva Carta Magna.