Este domingo La Tercera publicó un reportaje sobre Rodrigo Rojas Vade, convencional constituyente que fue elegido por la Lista del Pueblo y hoy además es uno de los 7 vicepresidentes de la mesa. El motivo del reportaje fue exponer una serie de datos y declaraciones contradictorias sobre la enfermedad de Rojas, que hasta el día de hoy había dicho que era cáncer.

Pero el reportaje demostró diferentes versiones que se contradecían, tanto aspectos médicos como de cercanos de Rojas Vade, lo que finalmente dejó en evidencia que el convencional y que también se hizo conocido luego del estallido social por mostrar su enfermedad de cáncer como uno de los signos de lucha en las protestas; no tenía la enfermad que decía.

Después de tener respuestas confusas en la entrevista, el periodista de La Tercera emplazó directamente a Rojas. En un inicio Rojas explicaba que sí tenía cáncer, pero luego de que el profesional le demostrara incongruencias, terminó por reconocer que no era así.

A la pregunta de que si tenía cáncer o no, respondió que "se supone... Es que... Mira, no. Es que... No, no tengo". Tras esto, el periodista lo emplazó a preguntarle sobre si le había mentido a las personas y si además renunciaría a la Convención:

"Sí poh (les mentí a los votantes). Efectivamente, mi enfermedad de base no es cáncer, como ya les habían confirmado otras personas (...) Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención. Estoy en una situación compleja.

Sobre cuándo pensaba afrontar esta situación, explicó que "cuando llegara mi momento de partida. Cuando dejara la pega hecha", refiriéndose a la redacción de la Nueva Constitución.

Más tarde y luego de publicarse la noticia, Rodrigo Rojas publicó un comunicado reconociendo que sus declaraciones sobre su enfermad no eran reales y no tenía cáncer como se había dado a entender, pero sí otra enfermedad a la que no quiso referirse.

"Quiero decir la verdad, mi verdad. Porque ya no quiero ni puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años (...) Con todo el dolor que me causa esta situación quiero pedirle a todos que nos comprometamos con ser honestos, como lo estoy siendo yo ahora y desde ahí constriur los fundamentos para una Nueva Constitución..."

Revisa a continuación el comunicado en redes sociales de Rodrigo Rojas Vade: