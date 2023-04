Durante las últimas semanas en la Región Metropolitana, principalmente en comunas del sector oriente como Las Condes, Ñuñoa y Providencia, han reportado la presencia masiva de un insecto que genera preocupación en la población al no saber cómo lidiar con él. Se trata del llamado ‘chinche de Arce’, el cual se transformó en una especie muy recurrente en la capital.

¿Qué es el chinche del arce?

La Boisea trivittata, más conocida como ‘chinche de Arce’, es una “especie succionadora que se alimenta principalmente de semillas de árboles del género Acer, especialmente de A. negundo, siendo sus efectos en los vegetales de escasa significancia”, aclaran desde el Departamento de Sanidad Vegetal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

“No obstante, su presencia puede afectar el bienestar de las personas, debido a que los adultos invernan en altas poblaciones en lugares protegidos como lo son las viviendas, donde pueden provocar alarma en la población”, agrega el organismo.

Desde el SAG recalcan que la especie no es considerada como plaga forestal o agrícola, ya que no causa daños de consideración en árboles y no representa absolutamente ningún riesgo para las personas.

¿Cómo combatirlos?

Desde el SAG entregaron las siguientes recomendaciones para el manejo de la especie: