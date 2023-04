Durante las últimas semanas, diferentes comunas de la Región Metropolitana como Las Condes, Ñuñoa y Providencia, han reportado la presencia masiva de un insecto llamado "chinche del arce", el cual no muchos saben de dónde o por qué aparece.

¿Qué es el chinche del arce?

El chinche del arce (Boisea trivittata) es un insecto originario de América del Norte que se alimenta de las semillas del arce, especialmente de las que caen al suelo. El arce se utiliza frecuentemente en el arbolado urbano, siendo la especie más susceptible el Acer negundo.

De acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el chinche de arce no es considerado una plaga forestal o agrícola, debido a que no causa daños de consideración a los árboles. Además, no representa un riesgo para las personas.

Estos insectos pasan inadvertidos durante la temporada de jardinería ya que suelen pasar el verano alimentándose de hojas y semillas en los árboles de arce negundo. Sin embargo, cuando llega el otoño, abandonan los árboles en busca de edificaciones donde ocultarse. De esta manera, durante esta época, se puede ver una mayor cantidad de chinches del arce.

¿Cómo eliminar el chinche del arce?

Para alejar a los chinches del arce de nuestros hogares, el SAG recomienda a las personas lo siguiente: