El próximo domingo 21 de noviembre se llevará a cabo un nuevo proceso electoral para elegir al nuevo Presidente o Presidenta de Chile, como también a nuevos senadores y diputados.

El Servel ya anunció la nómina de vocales de mesa y los locales de votación. La consulta se puede hacer fácilmente en el sitio web del Servel, ingresando solo con el RUT.

Considerando la situación política y social que vive Chile, se prevé un gran número de votantes. Sin embargo, considerando la pandemia del coronavirus -cuyos indicadores están al alza desde hace unas semanas- muchas personas se preguntan si es obligatorio votar en estas elecciones.

Conoce todos los detalles a continuación.



¿Es obligatorio votar en las Presidenciales?

Desde 2012, en Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario. Esto quiere decir que el domingo 21 de noviembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita acudir a Carabineros, ni tampoco se expone a una multa.

Actualmente existe un proyecto de ley que busca retomar el voto obligatorio, sin embargo está en su primer trámite constitucional, por lo tanto no tendrá ningún efecto en las elecciones presidenciales y parlamentarias.