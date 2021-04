Vacunación Covid-19 | ¿Puedo tomar alcohol después de vacunarme? Conoce las indicaciones si te vacunaste

A la fecha, en Chile se han administrado más de 13,7 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 y más de 7,9 personas han sido inoculadas. El plan Yo Me Vacuno del Gobierno incluye un calendario de vacunación que indica a qué personas les toca vacunarse en una fecha determinada. Considerando esa fecha, las personas pueden acercarse a los centros de atención primaria de su comuna.

Las últimas semanas las cifras de nuevos casos de coronavirus y el número de fallecidos han crecido significativamente. No obstante, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que con todas las medidas que se han tomado, más el avance de vacunación, esperan que haya una disminución de casos en las próximas semanas.

Actualmente, en el país se implementan las vacunas Sinovac y Pfizer. Asimismo, la vacuna CanSino podría unirse prontamente al plan de vacunación. Mientras que la vacuna AstraZeneca arribó con su primer cargamento a Chile ayer.

No obstante, en medio de este proceso de vacunación, surge una pregunta muy común entre la población y tiene relación con la posibilidad de beber alcohol luego de ser vacunado.

¿Puedo beber alcohol después de vacunarme?

Hasta ahora, no hay ningún antecedente clínico para prohibir el consumo del alcohol después de colocarse una vacuna. Sin embargo, todavía no hay estudios al respecto, por lo tanto no se conoce con seguridad los efectos que podría significar beber alcohol luego de vacunarse.

En ese sentido, la recomendación general es no beber alcohol entre las 48 y 72 horas siguientes a la vacuna.



El médico infectólogo y especialista en vacunas, Rodrigo Vergara, explicó que sin duda, si alguien abusa del consumo de alcohol, antes o después de vacunarse, podría tener problemas de todo tipo, porque cuando hay una ingesta masiva de alcohol bajan las defensas por el efecto que la ebriedad produce.

"Por lo tanto, nunca es recomendable pasarse de copas, con o sin vacuna. En síntesis, el objetivo que persigue la recomendación de no beber alcohol después de vacunarse contra el Covid-19 es el de no alterar el organismo", sostuvo.