Rojas Vade | ¿Qué dijo “Pelado Vade”?: Convencional anuncia regreso a la Convención luego que mecanismo de renuncia no avanzara en Congreso

El convencional Rodrigo Rojas Vade, quien dejó su trabajo en el órgano redactor tras haber admitido mentir sobre su enfermedad, anunció que retomará sus funciones en la Convención Constitucional, en caso que proyecto de renuncia no avance en el Congreso.

Rojas Vade renunció a su trabajo como constituyente durante el mes de septiembre, sin embargo, a cinco meses de los hechos, el proyecto de Ley que permitiría su renuncia sigue durmiendo en el Senado, motivo por el cual anunció su regreso.

“Hasta la fecha, en el Congreso aún no existe la voluntad política para aprobar algún proyecto de Ley que me permita presentar y realizar mi renuncia, como anuncié hace meses atrás (…) Las y los vecinos del distrito 13 tienen pleno derecho, al igual que todes, a ser representados por la cantidad de escaños que les fueron otorgados por ley”, anunció por Instagram “Pelao Vade”.

“Anuncié que dejaría de trabajar en la Convención y comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera, sin embargo, hace meses que el proyecto duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también mantengo un compromiso con mis electores del distrito 13. Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones”, agregó.

Repercusiones en la Convención

Desde la Mesa de la Convención Constitucional se informó que este martes Rojas Vade retomará sus funciones y fue la propia presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, quien culpó al Congreso e hizo un llamado al Senado a resolver el proyecto de Ley.

“Si bien en el reglamento de la Convención dejamos un mecanismo de reemplazo esto tiene que ser primero modificado por el Congreso y eso hasta ahora tras cuatro meses lamentablemente no ha sido realizado”, comenzó señalando Quinteros.

“Reiteramos la solicitud al Senado por favor que resuelva esto, dada la contingencia en que estamos daña profundamente, nuevamente, a la Convención Constitucional y a la transparencia, la fe pública”, cerró la presidenta del órgano reactor.