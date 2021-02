Regreso a clases | Conoce las medidas y si es obligación volver al colegio este 1 de marzo

Vuelven las clases. El próximo lunes 1 de marzo retornarán las actividades en la educación pre-escolar y escolar en Chile.

Este retorno está marcado por el difícil contexto sanitario que vive el país a causa del Covid-19 y las constantes polémicas causadas por pugnas entre el Gobierno y el Colegio de Profesores.

Por lo mismo es que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, explicó que la vuelta a clases no va a implicar que todos los alumnos retornen de forma presencial, según sus palabras, “no significa que el 1 de marzo 3 millones y medio de estudiantes vayan a estar en la puerta de los colegios, eso no es así”.

Entonces, ¿cómo será el retorno a clases?

El titular de la cartera de educación especificó que cada comunidad educativa trabajó en un plan de retorno en particular y que la idea no es retomar las clases en las mismas condiciones que existían antes de la pandemia.

En ese sentido, el Presidente Piñera también dio luces de cómo será el año escolar 2021, indicando que el proceso “debe iniciarse en forma voluntaria, en forma gradual, en forma flexible y en forma segura y, naturalmente, necesitamos la colaboración de todos los actores para lograr este objetivo”.

Como fue mencionado anteriormente, la vuelta a clases presenciales será gradual, voluntaria y con un programa flexible y con las especificaciones que cada establecimiento impuso, cumpliendo con los siguientes protocolos sanitarios:

Sanitización de espacios cada 24 horas, uso obligatorio de mascarilla, asegurar el distanciamiento físico de por lo menos un metro, lavado de manos cada 2 o 3 horas, ventilación permanente, implementación de horarios diferidos de entrada y salida a recreo, demarcación de lugares de espera, clases de educación física en zonas abiertas y evitar reuniones presenciales de apoderados, entre otras.