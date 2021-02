El Proceso de vacunación en nuestro país, inició de manera masiva el 3 de febrero siendo destacado por las autoridades y superando este lunes 15 de febrero la cifra de 2 millones de personas inoculadas.

Junto a esto, los profesores y el personal de la educación mayor a 60 años se sumaron al grupo de la población seleccionado para vacunarse.

Bajo el mismo contexto, el Presidente de la República, señaló que la decisión se tomó con el fin de poder adelantar el regreso a clases, dichos que no han estado libres de polémicas por parte del gremio de docentes, cómo también de los apoderados.

A continuación, te contamos más detalles de cuándo podría darse el regreso a clases.

¿Cuándo se podría concretar el inicio del año escolar en Chile?

No hay una fecha concreta para esto, ya que el Presidente Sebastián Piñera señaló hace algunos días que la vacunación a profesores era para regresar lo antes posible a clases.

Ante eso, el Colegio de Profesores, encabezado por Carlos Díaz, señaló que el retorno a clases no se puede concretar el 1 de marzo, debido a que no todos podrían tener las dosis indicadas de la vacuna en esa fecha, añadiendo que “Claramente no será en marzo y tampoco abril”.

��[HOY]

El Pdte. @sebastianpinera, junto al ministro de Educación @raulfiguersa, se refirió al inicio del año escolar 2021:#SigamosAprendiendo pic.twitter.com/xboNtcVWEg — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 16, 2021

La mañana de este martes 16 de febrero, el Ministro de Economía se refirió a la postura de los docentes, con las siguientes palabras: “El Colegio de Profesores, lo único que busca son argumentos para no trabajar”, añadiendo que es un caso único en el mundo que incluso debería estudiarse.

La cadena de hechos, finaliza hace algunos momentos con un punto de prensa por parte del Presidente Piñera, quién señaló que serán los padres, no el gobierno ni el colegio de profesores los que decidirán o no enviar a los estudiantes a los colegios.

El mandatario, indicó que los establecimientos ya han informado al Ministerio de Educación que los planes de retorno, incluyen jornadas mixtas y paulatinas entre clases virtuales y presenciales.