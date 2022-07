Estos días ha sido noticia la polémica figura de Pedro Pool, quien actualmente se encuentra siendo investigado por la Fiscalía de Osorno por el delito de amenazas, sancionado por el artículo 296 del Código Penal.

La investigación se generó por una denuncia en contra de Pool tras haber hecho una serie de declaraciones en un programa de YouTube llamado "Las Indomables", conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

"Si gana el apruebo lo vamos a hacer igual, a la buena o a la mala, no se equivoquen. Yo, después del 4 de septiembre, me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia, de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque", fue uno de los graves dichos del empresario en el video.

Pool también afirmó en el video que "no van a ser tres mil (muertos) como con el general Pinochet, van a ser hartos más, y no va haber exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, y con poca ropa y a trabajar".

Otra entrevista de Pedro que causó polémica, fue en un canal de YouTube de ultraderecha llamado Real TV, en donde dijo "vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria, porque Chile no se merece lo que pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza, el hambre y la esclavitud".

En el video también señala la idea de "fusilar" a exconvencionales, como Fernando Atria y Jaime Bassa.

¿Quién es Pedro Pool?

Pedro Leonidas Pool Vargas es un empresario de 60 años dueño de la cadena de supermercados Pool en Osorno. Su posición ideológica es de ultraderecha y es antivacuna.

Pool militó en el partido Amplitud y se postuló sin éxito a concejal en 2016 por Osorno, obteniendo apenas el 0,72% de los votos.

El empresario es conocido por su programa de YouTube, Bajo la lupa, el cual cuenta con 7.760 suscriptores y en él opina de política y acontecer nacional junto al gerente de HHO Chile, Bodizar Marucic.

Problemas judiciales y de conducta: