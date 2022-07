Osorno está viviendo un escándalo de proporciones luego de las declaraciones del empresario Pedro Pool, dueño de una cadena de supermercados de la ciudad sureña. En un programa de Youtube con la cantante Patricia Maldonado y la actriz Catalina Pulido, Pool aseguró que “después del 4 de septiembre (si gana el Apruebo) me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”.

Y agregó que “no van a ser 3.000 (los ejecutados) como el general (Augusto) Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”.

Pero no es todo. En una intervención en otro programa, el empresario amenazó a exconvencionales. “De eso, el señor (Jaime) Bassa, el señor (Fernando) Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones, los vamos a fusilar”, apuntó.

Ante lo sucedido, el abogado Luis Marino Rendón presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Osorno por el delito de “amenaza, previsto y sancionado por el artículo 296 N.º 3 del Código Penal”.

En su cuenta de Twitter (@lmrendon) explicó que “en atención a que hasta esta hora del día no hay noticias de que el Ministerio del Interior haya interpuesto querella, como tampoco ningún parlamentario de ningún sector, y tampoco Fiscalía ha dado noticia de iniciar de oficio investigación, me he visto en la obligación de interponer yo esta imprescindible acción. Es necesario sancionar drásticamente a todo aquel que amenace usar la fuerza contra el resultado del próximo plebiscito constituyente”.

La decisión de la Fiscalía de Osorno

Ante todo lo sucedido, la Fiscalía de Osorno confirmó en Twitter que la "Fiscalía de Osorno inició investigación por el delito de amenazas, a propósito de los dichos que realizó una persona en programa online. Las denuncias recibidas por Fiscalía Local se han agrupado para que la Brigada realice diligencias investigativas".