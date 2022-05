El domingo pasado, durante la jornada del Día del Trabajador, el presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo una entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN) en la cual se refirió a las próximas elecciones del Plebiscito de Salida del 4 de septiembre, en las cuales podría ganar el Rechazo o el Apruebo.

En la conversación, el mandatario afirmó que votará Apruebo y manifestó: "yo tengo una opción, me la he jugado por la nueva Constitución, sigo creyendo de que es absolutamente necesario y evidentemente el resultado no me es indiferente, pero el problema es de toda la sociedad chilena, no solamente de mí como presidente".

El gobernador también se refirió a la reforma constitucional impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet, asegurando que a muchos actores políticos les gustaría volver a levantar el proyecto de reforma. "Lo he conversado con la ex Mandataria y uno tiene que hacerse cargo de las situaciones y de la realidad que vive hoy día, y por tanto, tenemos que ir un pasito más adelante", declaró.

Ante la pregunta sobre qué pasaría ante un eventual trinfo del Rechazo de la nueva Constitución, Boric dijo que "hay que anticiparse a los escenarios, pero ello no implica hacer público todas las alternativas que tiene un Gobierno respecto a situaciones tan críticas como esta".

A continuación, te contamos qué cosas dijo el presidente ante un posible triunfo del Rechazo.

¿Qué declaraciones dio Gabriel Boric ante un posible triunfo del rechazo?

Ante la consulta sobre un posible triunfo del Rechazo en el Plebiscito, el presidente afirmó que "si gana una opción que no gana la mía, nosotros tenemos el deber de seguir gobernando el 5 de septiembre".

"Yo he escuchado un consenso bastante transversal entre los diferentes actores políticos de que la Constitución actual, más allá del año que le pongamos o la firma que tenga, hoy no es representativa de la sociedad chilena, y que por lo tanto tiene que ser cambiada estructuralmente", agregó.

Acerca de si un eventual triunfo del Rechazo se consideraría una derrota para el Ejecutivo, Boric manifestó que "la Constitución no es un capricho del Gobierno. La nueva Constitución democrática que tenemos que tener, es algo que tenemos que pensar para proyectar al país en 40 o 50 años, por lo tanto, decir que esto sería una derrota política del Gobierno de Boric creo que es ver la coyuntura que tenemos de una manera simplista y mezquina".

"Yo espero que, dando lo mejor de nosotros, sea el 4 de septiembre un punto de encuentro que nos permita tener una nueva Constitución generada por primera vez en nuestra historia de manera democrática, con paridad y con participación de los pueblos originarios y con un debate que no ha estado exento de ripios ni de dificultades", expresó el mandatario para finalizar.