El Caso Relojes VIP salpica cada vez a más famosos y Rafael Araneda apareció como un implicado en una declaración de un ‘lanza internacional’, quien entregó testimonio dentro de la indagatoria como testigo protegido dentro de la causa judicial que mantiene en investigación a Tonka Tomicic y su expareja Maro Antonio López, alias Parived.

Eso sí, a diferencia de la presentadora televisiva y su ex pareja, desde la PDI no se han encontrado argumentos que puedan vincular al animador televisivo dentro de la causa judicial. “Rafa no tiene interés en relojes o joyas, es un tipo austero y no usa ese tipo de cosas”, señalan cercanos a Araneda.

De acuerdo con una nota publicada en Interferencia, Rafael Araneda, junto al ex tenista Marcelo ‘Chino’ Ríos y los exfutbolistas Johnny Herrera, Esteban Paredes y Jaime ‘Pajarito’ Valdés, son nombrados por un testigo protegido que operaba como lanza internacional en una declaración otorgada a la Fiscalía en noviembre del 2019.

Según el delincuente, “Estrella (Dinamarca) –una de las cabecillas de la organización y vendedora de joyas robadas–, me consta, les vende joyas y relojes a diversas personas reconocidas”.

“Entre ellos puedo nombrar a Tonka Tomicic y su pareja Parived; Marcelo Ríos, el tenista; Rafael Araneda, el animador; Esteban Paredes, el jugador de fútbol; Johnny Herrera, también jugador de fútbol; y Jaime Valdés, también jugador de fútbol [sic]”, enumeró el malhechor.

Araneda anuncia acciones judiciales

Luego de aparecer nombrado en la carpeta investigativa, el medio se contactó con el animador, quien replicó que tomará acciones judiciales, pese a que la PDI no ha encontrado evidencia para implicar a Araneda en el caso.

"No ocupo y no tengo relojes o joyas, no me interesan y está lejos de la realidad", comentó el presentador.

"Mentir en una investigación judicial entiendo que es un delito grave, que se denomina como perjurio, y también puede existir calumnia de quienes lo dicen o amplifiquen, por lo tanto, si es necesario habrá que tomar las acciones judiciales de quién o quiénes intenten manchar mi honra", agregó Araneda.