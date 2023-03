Marcelo ‘Chino’ Ríos también estaría involucrado en el Caso Relojes VIP. Los problemas judiciales del ‘zurdo de Vitacura’ no solamente estarían en Estados Unidos, ya que esta jornada se reveló una posible participación del ex número 1 del mundo dentro del emblemático caso de contrabando de joyas de lujo en donde también aparecen implicados Tonka Tomicic y Parived.

De acuerdo a la bomba periodística lanzada esta jornada por Mega, el ‘Chino’ aparece mencionado como uno de los involucrados en una de las aristas de la investigación. En concreto, lo señala uno de los delincuentes internacionales que fue detenido en 2019 en el Aeropuerto de Santiago, al ingresar a Chile con pasaporte falsificado.

“Las personas que compran los relojes y joyas robadas como destinatario final y que nombré al final de mi declaración anterior, tales como Tonka, Parived y Marcelo Ríos, saben perfectamente que son robados”, sostuvo el delincuente en un interrogatorio, según señala la carpeta investigativa.

El testigo clave, además, apuntó a Estrella Dinamarca y Augusto Vásquez (locatario del Mercado Central) como los líderes que están al frente de la cadena delictiva. Ambos actualmente se encuentran imputados por el caso de los relojes robados.

“Quienes nos compran las joyas y relojes saben perfectamente que son robadas en el extranjero. Digo lo anterior porque ellos saben quién es uno, en el sentido de ser lanza internacional. Además, los relojes y joyas que vendemos no se venden en el mercado nacional porque son exclusivas”, añadió.

Desde Mega intentaron comunicarse con el ex tenista, aunque no tuvieron éxito. Según detalló la periodista Paulina de Allende Salazar, “nosotros nos contactamos con él, y a través de su padre, nos indicó que no iba a hablar del tema y que no tiene nada que ver” sostuvo.