Conoce aquí cuáles son las excusas que te permiten no ir a votar el día 4 de septiembre para el Plebiscito de Salida.

Plebiscito de Salida | ¿Cuáles son las excusas para no votar el 4 de septiembre?

Este próximo 4 de septiembre de 2022 ocurrirá la votación del Plebiscito de Salida en donde los chilenos deberán decidir si aprueban o rechazan la Nueva Constitución, con estas dos opciones todos los mayores de 18 años deberán realizar su voto de manera obligatorio.

Desde las 08:00 a las 18:00 horas se encontrarán abiertas las urnas, a excepción que aún queden personas esperando para poder sufragar en una mesa.

En caso de no acudir a votar se arriesgan multas que van desde 0,5 UTM ($27 mil pesos) y pueden llegar hasta 3 UTM, un equivalente a $174.744 mil pesos.

¿Cómo puedo excusarme de ir a votar?

A casi un mes de las votaciones son muchos los reticentes a acudir a ejercer su derecho, es por esto por lo que existen diferentes excusas para no asistir.

La normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas como tal para el Plebiscito de Salida, sin embargo, no existirán multas para aquellos que no puedan sufragar por los siguientes motivos:

-Enfermedad.

-Ausencia del país.

-Encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

-Por algún otro impedimento grave, que sea debidamente comprobado ante el juez competente, quién revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Si no se cumple con la obligación de ir a votar se deberá acreditar la inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sea notificado posteriormente al plebiscito, la notificación llegará al domicilio electoral que se encuentre registrado.