Este 4 de septiembre se llevará a cabo el Plebiscito de Salida que determinará el destino de la Constitución de Chile. Si gana el “Apruebo” la actual Carta Magna será reemplazada por la propuesta de la Convención Constituyente, y si gana el “Rechazo” seguirá rigiendo la Constitución de 1980.

En esta ocasión el voto será obligatorio para todos los electores habilitados mayores de 18 años que residen en Chile. Quienes no voten se enfrentarán a importantes multas.

De todas formas, existen varias causales que permiten a ciertas personas excusarse de acudir a emitir su voto en septiembre. Conoce todos los detalles a continuación.



¿Cómo excusarme para no votar en el Plebiscito de Salida?

No se ha establecido un período de excusas para no votar en el Plebiscito de Salida, pero no existirán multas para las personas que no puedan votar por los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave, que sea comprobado ante un juez competente.



¿Dónde me toca votar?

A partir de este sábado 13 de agosto las personas podrán consultar con RUT en consulta.servel.cl cuál es su mesa y local de votación.

Además, podrán revisar si fueron designados vocal de mesa.