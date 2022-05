Conoce qué requisitos hay que cumplir para no perder todos los beneficios del Pase de Movilidad.

Pase de Movilidad | ¿A quiénes no se les bloqueará el pase en junio aunque no tengan la Cuarta Dosis?

El Pase de Movilidad es uno de los documentos más imprescindibles del último tiempo, ya que acredita a quienes han completado su esquema de vacunación contra el coronavirus.

Actualmente el Pase de Movilidad es esencial para ingresar a ciertos lugares, como restaurantes, estadios, eventos masivos como conciertos, entre otros.

A la fecha en Chile se han administrado cuatro dosis de la vacuna contra el Covid-19 y a partir de junio se deshabilitará el Pase de Movilidad de quienes no hayan recibido lacuarta dosis, salvo algunas excepciones. Conoce todos los detalles a continuación.



¿A quiénes no se les bloqueará el Pase de Movilidad?

Desde el 1 de junio de 2022 se inhabilitará el Pase de Movilidad a las personas mayores de 18 años que no se han aplicado la cuarta dosis, solo si han transcurrido más de seis meses desde la vacunación con dosis de refuerzo.

Es decir, si al 1 de junio no has recibido la cuarta dosis, pero no han pasado más de seis meses desde que recibiste la dosis de refuerzo, podrás seguir utilizando tu pase sin problema.



¿Cómo saber cuándo recibí la dosis de refuerzo?

Para saber cuándo recibiste la cuarta dosis, puedes hacer la consulta en mevacuno.gob.cl. Tendrás que iniciar sesión con Clave Única, correo electrónico o número de serie de tu cédula de identidad.

Luego dirígete a “Mis vacunas” y listo, podrás encontrar las fechas de todas tus vacunas contra el Covid-19.



¿Cuándo me toca vacunarme?

Revisa el siguiente calendario para saber cuándo te toca vacunarte: