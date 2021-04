División en la oposición | Natalia Castillo asegura que "la acusación constitucional contra Piñera está desinada al fracaso"

Tras la decisión del Gobierno de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto del tercer retiro del 10% de pensiones AFP, parte de la oposición comenzó a estudiar la posibilidad de realizar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, esta jornada la diputada de oposición Natalia Castillo manifestó su descontento ante dicha acusación. Durante su participación en el panel del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, aseguró que la acusación constitucional contra el Mandatario está destinada a fracasar.

"Es una herramienta que basta que vayan 10 firmas, inmediatamente pone en ese escenario a todo el Congreso, en función de una acusación, en este caso en contra del Presidente Piñera, sabemos además que va a fracasar", sostuvo.

En ese sentido, planteó que además de analizar esta decisión desde un punto de vista jurídico, también hay que analizar los efectos políticos. "Podemos terminar desde la oposición fortaleciendo a un Gobierno que hoy día está en el suelo", remarcó.

Consultada sobre si una acusación de este tipo es buena o mala para Chile, Castillo dijo que no tiene una oposición cerrada al respecto. Natalia Castillo explicó que como parlamentarios no se puede descartar ninguna herramienta de fiscalización y que si es necesario usar la acusación constitucional hay que hacerlo.







No obstante, advierte que en esta ocasión no se va a lograr el objetivo de destituir al Presidente. "Hay mucha gente que cree que sí es posible y yo les quiero decir que no es posible destituir al Presidente mediante este mecanismo", comentó.

Gabriel Boric: "Hay que hacer al Presidente responsable de sus actos"

El diputado Gabriel Boric, quien también participó del panel, mostró una postura distinta a la de Castillo. El parlamentario indicó que no se puede hacer uso de las atribuciones solo en función del conteo de votos que va a haber en el parlamento.

"Yo creo que la acusación constitucional tiene sentido (…) Si el Presidente desistiera de recurrir al Tribunal Constitucional, bueno… es un antecedente a evaluar y cambia el escenario (…) Pero el objetivo de esta acusación es justamente mejorar la calidad de vida de los chilenos y hacer responsable al Presidente por sus actos", declaró.

Diputado Gabriel Boric | Foto: Agencia Uno

Y añadió, que el Mandatario "no puede estar permanentemente en contra de lo que beneficia a Chile. Está en contra del impuesto a lo super ricos, en contra de las 40 horas, en contra del tercer retiro, en contra de la renta básica universal de emergencia, justifica las violaciones a los derechos humanos, justifica en la moneda las limitaciones a la libertad de prensa".

"Entonces ¿hasta cuándo? Como oposición no podemos decir 'no ¿sabes qué? Esto se va a perder, así que mejor no lo presentemos, tenemos un deber moral también de hacerlo", concluyó Boric.