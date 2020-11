Ministra del Trabajo sobre el segundo retiro "no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un regalo del Estado"

Los dichos de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar sobre el retiro del 10% no han dejado a nadie indiferente esto tras oponerse a la universalidad de la idea original del segundo retiro del 10% señalando que "no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un regalo del Estado"

En conversación con T13 la ministra señaló que “lo que se busca, es que este retiro se haga como corresponde, no se haga a través de un resquicio, a través de una reforma a la Constitución transitoria, sino que se haga a través de una ley de iniciativa exclusiva del Presidente y estableciendo algunos bordes que son básicos”.

Además aseguró que el proyecto presentado por el Gobierno "en su fondo lo que hace es reconocer que hay personas que están pasándolo muy mal, que necesitan tener una posibilidad para poder resolver sus problemas, pero poniéndole los bordes que son necesarios porque no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros".

La ministra también explicó que el requerimiento que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional no está buscando impedir que las personas puedan acceder al retiro del 10%, sino lo que busca es que este retiro se haga por las vías correspondientes "nadie puede estar de acuerdo con que las personas de más altos ingresos reciban un regalo por parte del Estado de cerca de 3 millones de pesos cuando las personas de menores recursos, de menores ingresos, solamente podrían retirar de sus propios fondos un millón de pesos", cerró Zaldívar.

Las declaraciones de Zaldívar se deben a que el proyecto de retiro aprobado por la Cámara de Diputados no incluye el pago impuesto mientras que la reforma impulsada por el Ejecutivo plantea que el retiro constituya renta, por lo que se deberán pagar impuestos.