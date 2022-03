La Ministra del Interior, Izkia Siches, participó del encuentro Agenda Política 2022 de Icare, donde lanzó duras críticas al sistema judicial, comentó la crisis migratoria que se vive en el norte, habló sobre las AFP e invitó al empresariado a ser parte del proceso transformador que se vive en Chile.

Mientras Siches participaba en Icare, su par de Hacienda, Mario Marcel, se hacía presente en el seminario Latam Focus de BTG Pactual; en una clara señal al empresariado por parte del gobierno. En ambos escenarios los secretarios de Estado tocaron varios temas tanto económicos como sociales de la actualidad del país.

Sistema judicial

La ministra Siches lanzó una dura crítica contra el sistema judicial chileno, dejando entrever que la justicia opera de manera distinta dependiendo de las características socieconómicas donde viva alguna persona.

"Si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana y es pobre, me lo llevo detenido. Si lo pillo en La Araucanía, lo llevo detenido y allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad: ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esa sensación de diferencias y eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación que no hay una justicia homogénea y no la reconozco como tal.

Migración

En materia migratoria, aseveró que como gobierno “tenemos un gran desafío, es algo que no se va a resolver en nuestro gobierno”.

“Hay que tener una mirada en torno a cuáles son los beneficios de la migración. Hemos tenido grandes caricaturas de que esto se puede resolver de manera sencilla”, comentó.

Según la titular del Interior, la tarea del Gobierno “es no profundizar más la xenofobia que existe y, para eso, necesitamos que ‘el buen vivir’ retorne. Esto es: desocupar los espacios públicos, no tener esta sensación de que ‘nos están invadiendo’, o que hay carpas en todos lados. Para ello hay que utilizar los flujos migratorios y los campamentos para que, ojalá, no sean asentamientos permanentes, pero que nos permita distribuir a la población”.

AFP

La ministra también lanzó duras críticas a las AFP y las campañas comunicacionales que han levantado algunas administradoras en torno a la discusión de un nuevo sistema previsional.

“Bajo esa mirada de ‘es mi plata’, ningún sistema previsional del futuro se puede implementar. Pero sí hay algunos que creen que en la medida de que la ciudadanía crea que ‘es mi plata’ y no hay sistema de seguridad social, me parece que es fútil, no sirve, y además es profundamente falso”, criticó Siches.

Recado al empresariado

En cuanto al empresariado, la secretaria de Estado reconoció el rol que cumple el gran empresariado en la sociedad e invitó a “que todos y todas nos tomemos con profunda seriedad el proceso que atraviesa el país”.

“Es un proceso en que si cualquiera de los sectores se atrinchera y lo hace con mezquindad, nos va a ir muy mal y la crisis se va a profundizar. Y me imagino que a los sectores empresariales les interesa volver a un estado de paz en esta continua transformación, porque todos sabemos que es donde la economía mejor navega”, señaló.

Dentro de la misma línea, señaló que “hoy día tenemos la opción de que o nos empieza a ir bien, o cada uno empieza a cuidar su boliche y en eso nos va a ir muy mal, claramente”, cerró la ministra.