Quinto Retiro del 10% | ¿Qué plan de beneficios prepara el Gobierno para que no avance el proyecto?

Desde que Gabriel Boric asumió como Presidente de la República de Chile, el quinto Retiro del 10% AFP suena fuerte en la agenda legislativa, tras el anuncio del nuevo proyecto de extracción de fondos de las AFP.

El independiente argumentó que “el deterioro económico provocará en lo inmediato una falta de liquidez en las familias chilenas”. Sin embargo, su petición se declaró inadmisible, ya que tenía características similares al proyecto del cuarto retiro, el mismo que antes fue rechazado.

Sin embargo, desde el Gobierno han sido muy claros que descartan un Quinto Retiro del 10%, por su parte el máximo mandatario presidencial señaló que “un nuevo retiro no es una buena idea, no le haría bien a Chile. Invito a las personas que no lo piensen solamente de manera individual. Hoy día uno de los principales problemas que tenemos es la inflación, si se llevara otro retiro, generaría alza de precio que terminaría afectando y el valor de ese dinero sería mucho menor”.

¿Qué plan de beneficios prepara el Gobierno para que no avance el proyecto?

Por lo tanto, el ministro de Hacienda Mario Marcel manifestó que el Gobierno se encuentra trabajando en un plan de apoyo para las diferentes familias del país "que incorporará a todos los sectores, especialmente a aquellos que se han rezagado más. Ese plan ha ido tomando forma, se ha ido trabajando con varios ministerios".