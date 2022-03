Este lunes el diputado independiente René Alinco anunció que presentará un nuevo proyecto de Quinto retiro del 10% AFP, que se suma a las iniciativas de quinto retiro y retiro del 100% presentadas por la diputada Pamela Jiles en diciembre 2021.

Alinco aseguró que borrará la iniciativa siempre y cuando el gobierno de Boric aumente el sueldo mínimo a $500.000 y las pensiones básicas a $250.000 pesos. "El Ejecutivo debe darse cuenta que la situación económica del pueblo chileno va de mal en peor", aseveró el parlamentario.

¿Qué dice Boric por el Quinto Retiro?

Respecto a la política de retiros de ahorros previsionales, el Presidente Gabriel Boric fue enfático en señalar que “sería un error seguir dinamitando los fondos de pensiones. Me parece que la alternativa es crear mejor empleo y más seguro”.

“(Un nuevo retiro) no es una buena idea, no le haría bien a Chile. Invito a las personas que no lo piensen solamente de manera individual. Hoy día uno de los principales problemas que tenemos es la inflación, si se llevara otro retiro, generaría alza de precio que terminaría afectando y el valor de ese dinero sería mucho menor”, señaló el mandatario.

Además del problema inflacionario que se generaría, Boric apuntó también a la necesidad de crear un nuevo sistema previsional. “Necesitamos recuperar los ahorros de pensiones para poder construir un sistema nuevo que le dé a las personas mayores una pensión digna para vivir y que no sea, como hoy en día, con las AFP”, cerró el mandatario.