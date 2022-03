Este miércoles el Congreso aprobó la extensión del Estado de Excepción en el norte hasta el 15 de abril. Eso sí, la medida no está exenta de polémicas, ya que alcaldes sostienen que la presencia del Ejército no solamente no ha servido para controlar el flujo migratorio sino que, además, acusaron malos tratos del personal militar a pobladores.

Fue el alcalde de Colchane, Javier García (IND), quien acusó los malos tratos por parte de funcionarios del Ejército con la población de su comuna, señalando que con el Estado de Excepción “no ha habido un efecto de seguridad para nuestros vecinos. No hay ninguna política tendiente a mejorar la relación del Ejército con los pobladores, principalmente Aymaras, que han visto sus vidas alteradas”.

Según la autoridad comunal, los principales perjudicados con la llegada del Ejército son adultos mayores y anunció medidas judiciales en la materia. “Ha habido constantes reclamos de adultos mayores que no pueden caminar con tranquilidad, que son tratados de mala forma por personal de Ejército que no cuentan con capacitación y por su alta rotación constantemente hay conflicto, que nosotros estamos judicializando”.

García además acusó que producto del Estado de Excepción se ha restringido la realización de ferias, festividades locales, el paso a Bolivia (convenio 169 OIT) y las clases presenciales de niños bolivianos en Chile. “Este Estado Constitucional perjudica a los colchaninos y no ha frenado el ingreso irregular de migrantes toda vez que la reconducción solamente está operando para los bolivianos y no así para venezolanos, haitianos o colombianos”.

La migración en Iquique

Quien comparte opinión con la autoridad de Colchane es Mauricio Soria (IND), alcalde de Iquique, quien sostiene que “si vamos a hablar de que el Estado de Excepción ha sido la gran diferencia en el tema migratorio, no es así”.

“En el tema migratorio, si bien no se ve como se veía antes es porque se creó otro recinto, ahí hay 300 o 400 personas que eran las que estaban en la calle. Si vamos a las cifras, solamente las personas bolivianas han sido reconducidas y esa es la gente que vive, trabaja o comercializa en Iquique, no es el problema migratorio que enfrentamos”.

El plan de Boric

Fue el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien explicó ante el Congreso la idea de prorrogar el Estado de Excepción en las provincias de Arica y Parinacota, Tamarugal y El Loa, “esta es la última solicitud de prórroga”, comenzó anunciando la autoridad.

“Cualquier plan de transición debe ser dialogado, deben ser escuchadas las comunidades locales, deben ser escuchadas las autoridades que democráticamente han sido elegidas para representar a los ciudadanos de la zona norte y el gobierno quiere llevar adelante ese diálogo”, añadió Monsalve.

Pese al ánimo de diálogo, el subsecretario detalló los lineamientos del gobierno para el plan de la zona norte, donde destacan programas de: activación de iniciativas de inversión, recuperación de espacios públicos afectados por la migración, aplicación de políticas de control migratorio y la colaboración de las FF.AA en el control fronterizo.