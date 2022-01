Desde que se implementó el pase de movilidad surgió mucha innovación para facilitar el uso del carnet verde. Y hubo de todo tipo de innovaciones, desde la impresión y laminado del documento hasta tatuajes del QR con el certificado de vacunación.

Sin embargo, la empresa sueca DSruptive Subdermals dio un paso más adelante y se les ocurrió lanzar al mercado un microchip subcutáneo (por debajo de la piel) que sirve como el pase de movilidad europeo.

El microchip es del porte de un grano de arroz y contiene toda la información sobre el esquema de vacunación que lleva el usuario el cual, al ser escaneado, muestra los datos de la vacunación de la persona.

Chip con Pase de Movilidad

Al respecto, el CEO de la empresa sueca, Hannes Sjoblad, enfatizó que la ventaja de la tecnología es que tendrá su pasaporte sanitario “siempre accesible”.

“Tengo un implante en mi brazo. Lo he programado para tener mi pasaporte covid porque lo quiero tener siempre accesible y, cuando leo el chip, solo arrastro el dedo, desbloqueo y abre este PDF. Mi pase covid que siempre estará accesible para mí o para cualquiera que quiera revisarlo”, aseveró Sjoblad.

Pese a lo controversial que pueda resultar la iniciativa, la materia no es nueva para la sociedad sueca, ya que varias personas ya utilizan este tipo de tecnologías para pagar el metro o incluso entrar a sus oficinas.

Consultado sobre el dilema ético del microchip, Sjoblad fue enfático en señalar que el aparato no puede rastrear a las personas.

“Los microchips no tienen batería y no pueden transmitir señales por sí mismos, no pueden decir dónde te encuentras y solo se activan en contacto con un smartphone”, puntualizó el CEO de la empresa sueca.