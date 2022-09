La pandemia por Covid-19 sigue vigente, sin embargo, nos hemos acostumbrado a convivir con el virus tomando medidas sanitarias para protegernos ya así no contagiarnos.

La crisis sanitaria nos ha afectado profundamente, a nivel económico, social y de salud. Asimismo, el Ministerio de Salud ha implementado un completo plan de vacunación que ha logrado inocular a gran parte de la población, esto ha mantenido la disponibilidad hospitalaria, por lo que no ha vuelto a colapsar nuestro sistema de salud cómo lo fue en el inicio de la pandemia.

Durante las últimas dos semanas los casos confirmados han disminuido en un 34%, por lo que la positividad nacional no supera el 7%, cifras positivas en comparación a la cantidad de casos positivos que tuvimos durante el invierno. Debido a esto el Minsal anunció que a partir del 1 de octubre pasaremos a la fase de apertura, por lo que no será obligatorio el uso de mascarilla, con excepción de los centros de salud, no se exigirá aforo en ningún recinto público o privado, y se discontinua el uso del Pase de movilidad, documento que te permite el ingreso a eventos masivos, y a lugares cerrados con aforos limitados.

A continuación te compartimos hasta cuándo se pedirá el Pase de Movilidad.

¿Hasta cuándo se pedirá el Pase de Movilidad antes de su suspensión en Fase Apertura?

Se podrá exigir el pase de movilidad hasta el 30 de septiembre, ya que a partir del 1 de octubre se dejará de exigir el documento sanitario debido al avance a la fase de “apertura”.